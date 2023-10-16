Втрати армії РФ станом на 16 жовтня: статистика Генштабу

ЗСУ завдають удару по окупантах. Фото: Генштаб

За минулу добу українські військові ліквідували понад 800 російських окупантів. Крім того, загарбники втратили чимало військової техніки, серед якої є гелікоптер, БпЛА та артилерійські системи.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Так, за минулу добу Сили оборони України ліквідували близько 860 загарбників.

Також українські військові залишили противника без 17 танків, 23 бронемашини, 44 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 літака, 1 гелікоптера, 11 БпЛА, 22 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів на 15 жовтня:

особового складу — близько 288630 (+860) осіб;

танків — 4965 (+17) одиниць;

бойових броньованих машин — 9385 (+23) одиниць;

артилерійських систем — 6910 (+44) одиниці;

РСЗВ — 814 (+1) одиниці;

засобів ППО — 547 (+0) одиниць;

літаків — 318 (+1) одиниць;

гелікоптерів — 317 (+1) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5280 (+11) одиниць;

крилатих ракет — 1531 (+0) одиниця;

кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9271 (+22) одиниць;

спеціальної техніки — 981 (+5) одиниць.

Втрати російської армії у війні. Фото: Генштаб

Нагадаємо, ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась. Росіянам вдалося відновити сили, після чого вони розпочали активні наступальні дії в районі Макіївки та на Куп'янському напрямку.

Додамо, російська наступальна операція в районі Авдіївки у п'ятницю, 13 жовтня, зазнала невдач у всьому місті. Водночас Сили оборони України продовжують відбивати ворожі атаки.