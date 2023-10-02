Потери оккупантов на 2 октября: обновленные данные Генштаба

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали примерно 510 российских оккупантов. Вдобавок противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы, танки и БпЛА.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 510 человек. Кроме того, захватчики потеряли 15 танков, девять бронемашин, 48 артиллерийских системы, 18 БпЛА и другой техники.

Общие потери оккупантов за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:

личного состава — около 279 080 (+510) человек;

танков — 4 717 (+15) единиц;

боевых бронированных машин — 9 000 (+9) единиц;

артиллерийских систем — 6 525 (+48) единиц;

РСЗО — 801 (+3) единицы;

средств ПВО — 540 (+3) единицы;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 061 (+18) единиц;

крылатых ракет — 1 529 (+0) единиц;

кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 8 909 (+26) единиц;

специальной техники — 938 (+5) единиц.

Потери окупантов по состоянию на 2 октября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, аналитики ISW рассказали, что в последнее время россияне значительно снизили темпы атаки на Купянском и Лиманском направлениях из-за успешных украинских наступательных операций. ВСУ все же отвели армию РФ от линии Купянск — Сватово — Кременная и значительно ухудшили ее наступательные усилия.

Кроме того, Оборонные силы Украины активизировали свои действия по нарушению логистических маршрутов противника в районе Бахмута. Одна из ключевых дорог уже находится под прицелом украинских военных.