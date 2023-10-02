Потери оккупантов на 2 октября: обновленные данные Генштаба
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали примерно 510 российских оккупантов. Вдобавок противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы, танки и БпЛА.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Ликвидированные оккупанты за предыдущие сутки
За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 510 человек. Кроме того, захватчики потеряли 15 танков, девять бронемашин, 48 артиллерийских системы, 18 БпЛА и другой техники.
Общие потери оккупантов за время войны
С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:
- личного состава — около 279 080 (+510) человек;
- танков — 4 717 (+15) единиц;
- боевых бронированных машин — 9 000 (+9) единиц;
- артиллерийских систем — 6 525 (+48) единиц;
- РСЗО — 801 (+3) единицы;
- средств ПВО — 540 (+3) единицы;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 061 (+18) единиц;
- крылатых ракет — 1 529 (+0) единиц;
- кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 909 (+26) единиц;
- специальной техники — 938 (+5) единиц.
Напомним, аналитики ISW рассказали, что в последнее время россияне значительно снизили темпы атаки на Купянском и Лиманском направлениях из-за успешных украинских наступательных операций. ВСУ все же отвели армию РФ от линии Купянск — Сватово — Кременная и значительно ухудшили ее наступательные усилия.
Кроме того, Оборонные силы Украины активизировали свои действия по нарушению логистических маршрутов противника в районе Бахмута. Одна из ключевых дорог уже находится под прицелом украинских военных.