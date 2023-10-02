Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Втрати окупантів на 2 жовтня: оновлені дані Генштабу arrow

Втрати окупантів на 2 жовтня: оновлені дані Генштабу

2 жовтня 2023 08:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Втрати окупантів на 2 жовтня: оновлені дані Генштабу
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 510 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи, танки та БпЛА.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ

Читайте також:

Ліквідовані окупанти за попередню добу

Упродовж минулої доби окупаційна армія зменшилася на 510 людей. Окрім цього, загарбники втратили 15 танків, дев'ять бронемашин, 48 артилерійських системи, 18 БпЛА та іншої техніки.

Загальні втрати окупантів за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

  • особового складу — близько 279 080 (+510) осіб;
  • танків — 4 717 (+15) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 9 000 (+9) одиниць;
  • артилерійських систем — 6 525 (+48) одиниць;
  • РСЗВ — 801 (+3) одиниці;
  • засобів ППО — 540 (+3) одиниці;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 061 (+18) одиниць;
  • крилатих ракет — 1 529 (+0) одиниць;
  • кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн —  8 909 (+26) одиниць;
  • спеціальної техніки — 938 (+5) одиниць.
втрати окупантів 2 жовтня
Втрати окупантів станом на 2 жовтня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, аналітики ISW розповіли, що останнім часом росіяни значно знизили темпи атаки на Куп’янському та Лиманському напрямках через успішні українські наступальні операції. ЗСУ все ж відвели армію РФ від лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна та значно погіршили її наступальні зусилля. 

Окрім того, Оборонні сили України активізували свої дії для порушення логістичних маршрутів противника в районі Бахмута. Одна з ключових доріг вже перебуває під прицілом українських військових.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз