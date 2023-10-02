Втрати окупантів на 2 жовтня: оновлені дані Генштабу

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 510 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи, танки та БпЛА.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Упродовж минулої доби окупаційна армія зменшилася на 510 людей. Окрім цього, загарбники втратили 15 танків, дев'ять бронемашин, 48 артилерійських системи, 18 БпЛА та іншої техніки.

Загальні втрати окупантів за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

особового складу — близько 279 080 (+510) осіб;

танків — 4 717 (+15) одиниць;

бойових броньованих машин — 9 000 (+9) одиниць;

артилерійських систем — 6 525 (+48) одиниць;

РСЗВ — 801 (+3) одиниці;

засобів ППО — 540 (+3) одиниці;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 061 (+18) одиниць;

крилатих ракет — 1 529 (+0) одиниць;

кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 8 909 (+26) одиниць;

спеціальної техніки — 938 (+5) одиниць.

Втрати окупантів станом на 2 жовтня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, аналітики ISW розповіли, що останнім часом росіяни значно знизили темпи атаки на Куп’янському та Лиманському напрямках через успішні українські наступальні операції. ЗСУ все ж відвели армію РФ від лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна та значно погіршили її наступальні зусилля.

Окрім того, Оборонні сили України активізували свої дії для порушення логістичних маршрутів противника в районі Бахмута. Одна з ключових доріг вже перебуває під прицілом українських військових.