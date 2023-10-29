Потери РФ в войне значительно больше наших — экс-командир "Айдара"

Экс-командир "Айдара" Евгений Дикий. Фото: пресс-центр УКМЦ

Россия ведет против Украины изнурительную войну, поэтому теряет на фронте больше людей. Однако у врага есть мобилизационный резерв.

Об этом рассказал политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" (2014) Евгений Дикий в интервью ТСН.ua.

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"Фактически сейчас происходит соревнование, у кого первого закончатся люди. Вообще-то речь идет о ресурсах. Но пока по "железу" и у нас, и у россиян запас прочности есть. Поэтому проходят соревнования, когда закончится главный ресурс — люди. И здесь в нашу пользу выступает то, что вражеские потери значительно больше наших. Я руководствуюсь не нашими данными, а напрямую с фронта. У меня есть много друзей, которые остаются воевать. Также есть данные независимых исследователей. Соотношение потерь можно подсчитать. Эти соотношение потерь таковы: там, где мы наступаем 1:3, там, где защищаемся, у них могут быть потери в 5 раз больше", — сказал Дикий.

Он заметил, что у врага большой мобилизационный резерв. В год они могут призывать в ряды вооруженных сил около 700 тыс. россиян.

"Если брать абстрактно — это 7 миллионов. У них есть текущий набор — это 20 тыс. в месяц. Это те, кого они заманивают на контракт. Это и зеки, и отслужившие срочную службу. Этого едва хватает, чтобы "залатать" потери. У них есть принудительная мобилизация. Впервые они набрали от 400 до 450 тыс. человек. Сейчас их пропускная способность — это 200-250 тыс. за раз", — отметил экс-командир "Айдара".

Дикий напомнил, что 11 сентября у РФ был подписан указ Шойгу о наборе 200 тыс. мобилизованных. Таким образом, Россия способна набирать такое количество трижды в год.

Военный подчеркнул, что Украина с начала полномасштабного вторжения воюет меньше людей.

"На фронте к их цифре 420 тыс. мы еще и не приближались. Мы воюем гораздо меньшим количеством", — сказал он.

Напомним, что по состоянию на 29 октября Силам обороны удалось ликвидировать еще 660 оккупантов. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 299 080 человек.