Втрати РФ у війні значно більші за наші — екскомандир "Айдару"

Екскомандир "Айдару" Євген Дикий. Фото: пресцентр УКМЦ

Росія веде проти України виснажливу війну, тому втрачає на фронті більше людей. Проте ворог має мобілізаційний резерв.

Про це розповів політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні "Айдар" (2014) Євген Дикий в інтерв’ю ТСН.ua.

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"Фактично зараз відбувається змагання, у кого першого закінчаться люди. Взагалі-то йдеться про ресурси. Але поки що по "залізу" і у нас, і у росіян запас міцності є. А тому наразі відбуваються змагання, коли закінчиться головний ресурс - люди. І тут на нашу користь виступає те, що ворожі втрати значно більші за наші. Я керуюсь не нашими даними, а напряму з фронту. В мене є багато друзів, які залишаються воювати. Також є дані незалежних дослідників. Співвідношення втрат можна підрахувати. Ці співвідношення втрат такі: там, де ми наступаємо 1:3, там, де захищаємось у них можуть бути у 5 разів більші втрати", — сказав Дикий.

Він зауважив, що у ворога великий мобілізаційний резерв. На рік вони можуть призивати до лав збройних сил близько 700 тис. росіян.

"Якщо брати абстрактно — це 7 мільйонів. У них є поточний набір — це 20 тис. на місяць. Це ті, кого вони заманюють на контракт. Це і зеки, і ті, хто відслужив строкову службу. Цього ледве вистачає, щоб "залатати" втрати. У них є примусова мобілізація. Вперше вони набрали від 400 до 450 тис. людей. Наразі їхня пропускна здатність — це 200-250 тис. за раз", — зазначив екскомандир "Айдару".

Дикий нагадав, що 11 вересня у РФ був підписаний указ Шойгу про набір 200 тис. мобілізованих. Таким чином Росія здатна набирати таку кількість тричі на рік.

Військовий наголосив, що Україна з початку повномасштабного вторгнення воює меншою кількістю людей.

"На фронті до їхньої цифри 420 тис. ми ще і не наближались. Ми воюємо значно меншою кількістю", — сказав він.

Нагадаємо, що станом на 29 жовтня, Силам оборони вдалося ліквідувати ще 660 окупантів. Таким чином з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 299 080 осіб.