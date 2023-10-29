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ЗСУ продовжують ліквідовувати ворога — оновлені дані про втрати окупантів від Генштабу

29 жовтня 2023 08:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ЗСУ продовжують ліквідовувати ворога — оновлені дані про втрати окупантів від Генштабу
Українські військові біля танка. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сили оборони України продовжують нищити ворога на нашій території. За минулу добу вдалося ліквідувати ще 660 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога за останню добу

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 299 080 осіб.

Крім того, за попередню добу окупанти залишилися без восьми танків, дев'яти бойових броньованих машин, восьми артилерійських систем, трьох крилатих ракет, восьми одиниць автомобільної техніки та одної одиниці спеціальної техніки.

Загальні втрати станом на 29 жовтня

  • особового складу — близько 299 080 (+660) осіб;
  • танків — 5 175 (+8) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 9 758 (+9) одиниць;
  • артилерійських систем — 7 188 (+8) одиниць;
  • РСЗВ — 834 (+0) одиниці;
  • засоби ППО — 558 (+0) одиниці;
  • літаків — 320 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 324 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 399 (+0) одиниць;
  • крилатих ракет — 1 544 (+3) одиниці;
  • кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 9 532 (+8) одиниці;
  • спеціальна техніка — 1 012 (+1) одиниця.
Статистика Генштаб 29 жовтня
Орієнтовні втрати російських окупантів на 29 жовтня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за останні дві доби росіяни менше застосовують авіацію. Тому, ймовірно, у РФ недостатня кількість пілотів, які можуть діяти в поганих погодних умовах.

Також ми писали, що окупанти "аврально" міняють своїх командирів. Це свідчить про великі проблеми у збройних силах ворога.

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