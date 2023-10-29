ВСУ продолжают ликвидировать врага — обновленные данные о потерях оккупантов от Генштаба
Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага на нашей территории. За прошедшие сутки удалось ликвидировать еще 660 оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери врага за последние сутки
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 299 080 человек.
Кроме того, за предыдущие сутки оккупанты остались без восьми танков, девяти боевых бронированных машин, восьми артиллерийских систем, трех крылатых ракет, восьми единиц автомобильной техники и одной единицы специальной техники.
Общие потери по состоянию на 29 октября
- личного состава — около 299 080 (+660) человек;
- танков — 5175 (+8) единиц;
- боевых бронированных машин — 9 758 (+9) единиц;
- артиллерийских систем — 7 188 (+8) единиц;
- РСЗО — 834 (+0) единицы;
- средства ПВО — 558 (+0) единицы;
- самолетов — 320 (+0) единиц;
- вертолетов — 324 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5399 (+0) единиц;
- крылатых ракет — 1544 (+3) единицы;
- кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
- подводные лодки — 1 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 9532 (+8) единицы;
- специальная техника — 1012 (+1) единица.
Напомним, что за последние двое суток россияне меньше применяют авиацию. Поэтому, вероятно, в РФ недостаточно пилотов, которые могут действовать в плохих погодных условиях.
Также мы писали, что оккупанты "аврально" меняют своих командиров. Это свидетельствует о больших проблемах вооруженных сил врага.
Читайте Новини.LIVE!