ВСУ продолжают ликвидировать врага — обновленные данные о потерях оккупантов от Генштаба

Украинские военные возле танка. Фото: Reuters

Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага на нашей территории. За прошедшие сутки удалось ликвидировать еще 660 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери врага за последние сутки

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 299 080 человек.

Кроме того, за предыдущие сутки оккупанты остались без восьми танков, девяти боевых бронированных машин, восьми артиллерийских систем, трех крылатых ракет, восьми единиц автомобильной техники и одной единицы специальной техники.

Общие потери по состоянию на 29 октября

личного состава — около 299 080 (+660) человек;

танков — 5175 (+8) единиц;

боевых бронированных машин — 9 758 (+9) единиц;

артиллерийских систем — 7 188 (+8) единиц;

РСЗО — 834 (+0) единицы;

средства ПВО — 558 (+0) единицы;

самолетов — 320 (+0) единиц;

вертолетов — 324 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5399 (+0) единиц;

крылатых ракет — 1544 (+3) единицы;

кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;

подводные лодки — 1 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 9532 (+8) единицы;

специальная техника — 1012 (+1) единица.

Ориентировочные потери российских оккупантов на 29 октября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что за последние двое суток россияне меньше применяют авиацию. Поэтому, вероятно, в РФ недостаточно пилотов, которые могут действовать в плохих погодных условиях.

Также мы писали, что оккупанты "аврально" меняют своих командиров. Это свидетельствует о больших проблемах вооруженных сил врага.