Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ продолжают ликвидировать врага — обновленные данные о потерях оккупантов от Генштаба arrow

ВСУ продолжают ликвидировать врага — обновленные данные о потерях оккупантов от Генштаба

29 октября 2023 08:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ВСУ продолжают ликвидировать врага — обновленные данные о потерях оккупантов от Генштаба
Украинские военные возле танка. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага на нашей территории. За прошедшие сутки удалось ликвидировать еще 660 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Потери врага за последние сутки

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 299 080 человек.

Кроме того, за предыдущие сутки оккупанты остались без восьми танков, девяти боевых бронированных машин, восьми артиллерийских систем, трех крылатых ракет, восьми единиц автомобильной техники и одной единицы специальной техники.

Общие потери по состоянию на 29 октября

  • личного состава — около 299 080 (+660) человек;
  • танков — 5175 (+8) единиц;
  • боевых бронированных машин — 9 758 (+9) единиц;
  • артиллерийских систем — 7 188 (+8) единиц;
  • РСЗО — 834 (+0) единицы;
  • средства ПВО — 558 (+0) единицы;
  • самолетов — 320 (+0) единиц;
  • вертолетов — 324 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5399 (+0) единиц;
  • крылатых ракет — 1544 (+3) единицы;
  • кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
  • подводные лодки — 1 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9532 (+8) единицы;
  • специальная техника — 1012 (+1) единица.
Статистика Генштаб 29 октября
Ориентировочные потери российских оккупантов на 29 октября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что за последние двое суток россияне меньше применяют авиацию. Поэтому, вероятно, в РФ недостаточно пилотов, которые могут действовать в плохих погодных условиях.

Также мы писали, что оккупанты "аврально" меняют своих командиров. Это свидетельствует о больших проблемах вооруженных сил врага.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме