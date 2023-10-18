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Потери россиян на 18 октября: статистика Генштаба

18 октября 2023 09:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Потери россиян на 18 октября: статистика Генштаба
Украинские воины на бронетехнике. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 620 российских оккупантов. Кроме того, в войсках России не досчиталось значительное количество военной техники.

Об этом сообщили в Генштабе.

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За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 620 захватчиков.

Также украинские военные оставили противника без 2 танков, 15 бронемашин, 8 артиллерийских систем, 10 БпЛА, 1 крылатых ракет и 10 единиц автомобильной техники.

Потери окупантов на 17 октября:

  • личного состава — около 290050 (+620) человек;
  • танков — 4981 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин — 9420 (+15) ед;
  • артиллерийских систем — 6944 (+8) ед;
  • РСЗО — 814 (+0) ед;
  • средства ПВО — 547 (+0) ед;
  • самолетов — 319 (+1) ед;
  • вертолетов — 323 (+6) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 5301 (+10);
  • крылатые ракеты — 1534 (+1);
  • корабли /катера — 20 (+0) ед;
  • подводные лодки — 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9303 (+10) ед;
  • специальная техника — 982 (+0).
потери
Потери окупантов по состоянию на 18 октября. Фото: Генштаб

Напомним, ситуация в Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Россиянам удалось восстановить силы, после чего они начали активные наступательные действия в районе Макеевки и Купянском направлении.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении.

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