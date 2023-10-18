Потери россиян на 18 октября: статистика Генштаба
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 620 российских оккупантов. Кроме того, в войсках России не досчиталось значительное количество военной техники.
Об этом сообщили в Генштабе.
Уничтоженные враги
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 620 захватчиков.
Также украинские военные оставили противника без 2 танков, 15 бронемашин, 8 артиллерийских систем, 10 БпЛА, 1 крылатых ракет и 10 единиц автомобильной техники.
Потери окупантов на 17 октября:
- личного состава — около 290050 (+620) человек;
- танков — 4981 (+2) ед;
- боевых бронированных машин — 9420 (+15) ед;
- артиллерийских систем — 6944 (+8) ед;
- РСЗО — 814 (+0) ед;
- средства ПВО — 547 (+0) ед;
- самолетов — 319 (+1) ед;
- вертолетов — 323 (+6) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 5301 (+10);
- крылатые ракеты — 1534 (+1);
- корабли /катера — 20 (+0) ед;
- подводные лодки — 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 9303 (+10) ед;
- специальная техника — 982 (+0).
Напомним, ситуация в Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Россиянам удалось восстановить силы, после чего они начали активные наступательные действия в районе Макеевки и Купянском направлении.
В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении.
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