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Втрати росіян станом на 18 жовтня: статистика Генштабу

18 жовтня 2023 09:23
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Павло Зінченко
редактор
Втрати росіян станом на 18 жовтня: статистика Генштабу
Українські воїни на бронетехніці. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

За минулу добу Сили оборони України знищили 620 російських окупантів. Крім того, у військах Росії не дорахувалося значної кількості військової техніки.

Про це повідомили у Генштабі.

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За минулу добу Сили оборони України ліквідували близько 620 загарбників. 

Також українські військові залишили противника без 2 танків, 15 бронемашин, 8 артилерійських систем, 10 БпЛА, 1 крилатих ракет та 10 одиниць автомобільної техніки.

Втрати окупантів на 17 жовтня:

  • особового складу — близько 290050 (+620) осіб;
  • танків — 4981 (+2) од;
  • бойових броньованих машин — 9420 (+15) од;
  • артилерійських систем — 6944 (+8) од;
  • РСЗВ — 814 (+0) од;
  • засоби ППО — 547 (+0) од;
  • літаків — 319 (+1) од;
  • гелікоптерів — 323 (+6) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5301 (+10);
  • крилаті ракети — 1534 (+1);
  • кораблі /катери — 20 (+0) од;
  • підводні човни — 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 9303 (+10) од;
  • спеціальна техніка — 982 (+0).
втрати
Втрати окупантів станом на 18 жовтня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась. Росіянам вдалося відновити сили, після чого вони розпочали активні наступальні дії в районі Макіївки та на Куп'янському напрямку.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. 

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