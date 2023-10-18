Втрати росіян станом на 18 жовтня: статистика Генштабу
За минулу добу Сили оборони України знищили 620 російських окупантів. Крім того, у військах Росії не дорахувалося значної кількості військової техніки.
Про це повідомили у Генштабі.
Знищені вороги
За минулу добу Сили оборони України ліквідували близько 620 загарбників.
Також українські військові залишили противника без 2 танків, 15 бронемашин, 8 артилерійських систем, 10 БпЛА, 1 крилатих ракет та 10 одиниць автомобільної техніки.
Втрати окупантів на 17 жовтня:
- особового складу — близько 290050 (+620) осіб;
- танків — 4981 (+2) од;
- бойових броньованих машин — 9420 (+15) од;
- артилерійських систем — 6944 (+8) од;
- РСЗВ — 814 (+0) од;
- засоби ППО — 547 (+0) од;
- літаків — 319 (+1) од;
- гелікоптерів — 323 (+6) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5301 (+10);
- крилаті ракети — 1534 (+1);
- кораблі /катери — 20 (+0) од;
- підводні човни — 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9303 (+10) од;
- спеціальна техніка — 982 (+0).
Нагадаємо, ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась. Росіянам вдалося відновити сили, після чого вони розпочали активні наступальні дії в районі Макіївки та на Куп'янському напрямку.
Водночас Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.
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