Потери России 19 августа – какую технику уничтожили ВСУ

Потери России превысили новую отметку — сколько оккупантов уничтожили ВСУ за последние сутки
19 августа 2024 09:03
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Харьковский медиахаб
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1 120 российских захватчиков. Потери врага пересекли новую отметку — ВСУ уничтожили уже 600 тысяч оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 19 августа.
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В Генштабе сообщили, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 19 августа ориентировочно составляют:
- личного состава — около 600 470 (+1 120) человек;
- танков — 8 513 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин — 16 495 (+15) единиц;
- артиллерийских систем — 17 104 (+48) единицы;
- РСЗО — 1 165 (+4) единиц;
- средств ПВО — 925 (+2) единиц;
- самолетов — 367 (+0) единиц;
- вертолетов — 328 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 13 809 (+57) единиц;
- крылатых ракет — 2 437 (+5) единиц;
- кораблей — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 23 047 (+55) единиц;
- специальной техники — 2 863 (+17) единиц.
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