Потери России 19 августа – какую технику уничтожили ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Харьковский медиахаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1 120 российских захватчиков. Потери врага пересекли новую отметку — ВСУ уничтожили уже 600 тысяч оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 19 августа.

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В Генштабе сообщили, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 19 августа ориентировочно составляют:

личного состава — около 600 470 (+1 120) человек;

танков — 8 513 (+5) единиц;

боевых бронированных машин — 16 495 (+15) единиц;

артиллерийских систем — 17 104 (+48) единицы;

РСЗО — 1 165 (+4) единиц;

средств ПВО — 925 (+2) единиц;

самолетов — 367 (+0) единиц;

вертолетов — 328 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 13 809 (+57) единиц;

крылатых ракет — 2 437 (+5) единиц;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 23 047 (+55) единиц;

специальной техники — 2 863 (+17) единиц.