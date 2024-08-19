Втрати Росії 19 серпня — яку техніку знищили ЗСУ

Втрати Росії перевищили нову позначку — скільки окупантів знищили ЗСУ за останню добу
19 серпня 2024 09:03
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Харківський медіахаб
За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1 120 російських загарбників. Відтак, втрати ворога перетнули нову позначку — ЗСУ знищили вже 600 тисяч окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у понеділок, 19 серпня.
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У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 19 серпня орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 600 470 (+1 120) осіб;
- танків — 8 513 (+5) одиниць;
- бойових броньованих машин — 16 495 (+15) одиниць;
- артилерійських систем — 17 104 (+48) одиниці;
- РСЗВ — 1 165 (+4) одиниць;
- засобів ППО — 925 (+2) одиниць;
- літаків — 367 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 328 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13 809 (+57) одиниць;
- крилатих ракет — 2 437 (+5) одиниць;
- кораблів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 23 047 (+55) одиниць;
- спеціальної техніки — 2 863 (+17) одиниць.
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