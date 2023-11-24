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С 2024 года украинские студенты будут проходить военную подготовку — что известно

24 ноября 2023 19:56
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
С 2024 года введут военную подготовку для студентов украинских вузов
Кафедра военной подготовки в Украине. Коллаж: Новини.LIVE
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Ни один украинец не сомневается, что победа в полномасштабной войне с россией будет за Украиной. Но также каждый должен понимать, что сосед-агрессор с нами навсегда. Поэтому каждый гражданин страны должен иметь хотя бы базовые знания по военному делу, уметь оказывать первую помощь или пользоваться оружием. Государство уже продумывает шаги, как это можно обеспечить.

Так, с 2024 года для всех вузов Украины вводят курсы базовой военной подготовки, которые будут проходить как юноши, так и девушки. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире "Радио Культура".

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С 2024 года введут военную подготовку для студентов украинских вузов
Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. Фото: theukrainians.org

По его словам, государство планирует внедрять базовую военную подготовку для студентов с сентября 2024 года.

"Мы планируем вводить это с сентября 2024 года. Сейчас готовим всю инфраструктуру", — говорит Винницкий.

Он подчеркнул, что в современной Украине военные кафедры большая необходимость.

"Мы понимаем, что даже если завтра будет победа, мы остаемся в ситуации, где нам в значительном количестве нужны офицеры запаса", — отметил замминистра.

Он добавил, что в планах украинских властей изменить систему финансирования военного образования. То есть, если сейчас она преимущественно платная, то в будущем государство должно обеспечить необходимую подготовку молодежи.

"Если есть грант, частично покрывающий образование студента военной кафедры, другая часть может быть покрыта за счет того бюджета, который выделен на подготовку офицеров запаса. Кроме того, надо понимать, что военные кафедры будут отвечать за так называемую "базовую военную подготовку", универсальную для всех ребят, которые вступают в учебные заведения", — подытожил Винницкий.

Ранее мы сообщали, снизят ли в Украине призывной возраст и касается ли это студентов.

Напомним, мы писали, что срочную военную службу в Украине заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста.

Также мы рассказывали, как готовят украинских сержантов к войне.

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