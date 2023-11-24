З 2024 року запровадять військову підготовку для студентів українських вишів

Кафедра військової підготовки в Україні. Колаж: Новини.LIVE

Жоден українець не сумнівається, що перемога у повномасштабній війні з росією буде за Україною. Але також кожен має розуміти, що сусід-агресор з нами назавжди. А тому кожен громадянин країни повинен мати хоча б базові знання з військової справи, вміти надавати першу допомогу або ж користуватися зброєю. Держава вже продумує кроки, як це можливо забезпечити.

Так, з 2024 року для усіх вищих навчальних закладів України запроваджують курси базової військової підготовки, які проходитимуть як юнаки, так і дівчата. Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в ефірі "Радіо Культура".

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Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Фото: theukrainians.org

За його словами, держава планує запроваджувати базову військову підготовку для студентів з вересня 2024 року.

"Ми плануємо запроваджувати це з вересня 2024 року. Зараз готуємо всю інфраструктуру", — каже Винницький.

Він наголосив, що у сучасній Україні військові кафедри — велика необхідність.

"Ми розуміємо, що навіть якщо завтра буде перемога, ми залишаємося в ситуації, де нам у значній кількості потрібні офіцери запасу", — зазначив заступник міністра.

Він додав, що в планах української влади змінити систему фінансування військової освіти. Тобто, якщо зараз вона є переважно платною, то у майбутньому держава має забезпечити необхідну підготовку молоді.

"Якщо є ґрант, який частково покриває освіту студента військової кафедри, інша частина може бути покрита за кошт того бюджету, який виділено на підготовку офіцерів запасу. Крім того, треба розуміти, що військові кафедри будуть відповідати за так звану "базову військову підготовку", універсальну для всіх хлопців і дівчат, які вступають у заклади освіти", — підсумував Винницький.

Раніше ми повідомляли, чи знизять в Україні призовний вік і чи стосується це студентів.

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