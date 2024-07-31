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Из дешевой фанеры — во время ночной атаки на Украину россияне использовали дроны нового типа

31 июля 2024 18:37
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Во время ночной атаки россияне применили "экономверсию Шахеда"
Дроны "Гербера". Фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В ночь с 30 на 31 июля российские оккупанты совершили атаку на Украину, использовав беспилотники нового типа "Гербера". Эти дроны обладают минимальным количеством составных частей и являются упрощенной версией "Шахеда".

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Владислав Власюк в среду, 31 июля.

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"Особенность сегодняшней шахедной ночи — это осторожное, ограниченное использование дрона нового типа "Гербера". На молекулы еще не разобрали, но выглядит как экономверсия Шахеда. Фанера вместо композита, минимум компонентов, все тот же дешевый мейд ин чина", — сообщил Власюк.

Бывший спикер Вооруженных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что в ночь на 31 июля российские войска осуществили запуск не только дронов типа "Шахед" по Украине. Он также отметил, что были зафиксированы беспилотники другого, неопределенного типа.

"Конечно, во время ночных атак враг часто использует разные типы БпЛА: прежде всего это 136/131 "Шахеды", а также БпЛА неустановленного типа, имитационные (ложные цели). Так, противник постоянно совершенствуется, и может появляться что-то новое", — заявил Игнат.

Он предположил, что среди обломков дронов, которые россияне использовали для атаки на Украину этой ночью, могут быть не только "Шахеды", но и беспилотники других типов. Однако, как подчеркнул бывший представитель ВС, это ничего не меняет, ведь все дроны нужно уничтожать любыми возможными способами.

Напомним, российские захватчики в ночь на 31 июля совершили одну из самых массированных атак ударных беспилотников Shahed-131/136 на Украину. Воздушные силы сбили 89 ударных дронов.

В частности, атака "шахедов" была направлена на Киев и область, в связи с чем в регионе неоднократно слышались взрывы. Так, громко было на подступах к столице, где работали силы ПВО. В свою очередь местные мониторинговые паблики уточнили, что Киев атаковали с трех сторон.

Украина обстрелы дрон Шахид-136 ППО дроны Воздушные Силы ВСУ Шахед

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