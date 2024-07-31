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З дешевої фанери — під час нічної атаки на Україну росіяни використовували дрони нового типу

31 липня 2024 18:37
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Під час нічної атаки росіяни застосували "економверсію Шахеда"
Дрони "Гербера". Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У ніч з 30 на 31 липня російські окупанти здійснили атаку на Україну, використавши безпілотники нового типу "Гербера". Ці дрони мають мінімальну кількість складових частин і є спрощеною версією "Шахеда".

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Владислав Власюк у середу, 31 липня.

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"Особливість сьогоднішньої шахедної ночі це обережне обмежене використання дрону нового типу "Гербера". На молекули ще не розібрали, але виглядає як економверсія Шахеда. Фанера замість композиту, мінімум компонентів, все той же дешевий мейд ін чіна", — повідомив Власюк.

Колишній речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, підтвердив, що в ніч на 31 липня російські війська здійснили запуск не лише дронів типу "Шахед" по Україні. Він також зазначив, що було зафіксовано безпілотники іншого, невизначеного типу.

"Звичайно, під час нічних атак ворог часто використовує різні типи БпЛА: перш за все це 136/131 "Шахеди", а також БпЛА невстановленого типу, імітаційні (неправдиві цілі). Так, супротивник постійно вдосконалюється, і може з'являтися щось нове", — заявив Ігнат.

Він висловив припущення, що серед уламків дронів, які росіяни використовували для атаки на Україну цієї ночі, можуть бути не тільки "Шахеди", але й безпілотники інших типів. Однак, як підкреслив колишній представник ПС, це нічого не змінює, адже всі дрони потрібно знищувати будь-якими можливими способами.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 31 липня здійснили одну із наймасованіших атак ударних безпілотників "Shahed-131/136" на Україну. Повітряні сили збили 89 ударних дронів.

Зокрема, атака "шахедів" була спрямована на Київ та область, у зв'язку з чим в регіоні неодноразово було чути вибухи. Так, гучно було на підступах до столиці, де працювали сили ППО. Своєю чергою місцеві моніторингові пабліки уточнили, що Київ атакували з трьох сторін.

Україна обстріли дрон Шахід-136 ППО дрони Повітряні Сили ЗСУ Шахед

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