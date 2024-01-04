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С оккупированной Херсонщины вернули мальчика, которого оккупанты хотели закрыть в детдоме

4 января 2024 15:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ребенок вернулся с оккупированной Херсонщины - детали
Возвращение 12-летнего Андрея с оккупированной Херсонщины. Фото: Telegram Дмитрия Лубинца
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Офис Омбудсмена вернул с оккупированной Херсонской области 12-летнего мальчика по имени Андрей. Старшая сестра мальчика обратилась в Офис омбудсмена по правам человека с просьбой помочь вывезти его из зоны оккупации.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Возвращение ребенка с оккупированной Херсонщины

В сообщении говорится, что на временной оккупированной территории мальчик жил с бабушкой, так как его мама скончалась летом 2022 года.

Также Лубинец указал, что в условиях оккупации женщина и ребенок испытали трудности, включая угрозы и психологическое давление со стороны оккупационных властей, которые грозили забрать мальчика у бабушки и отправить его в детский дом, учитывая отсутствие законных представителей.

"1 января 2024 года им удалось попасть на территорию, контролируемую Украиной. Этот день стал для них началом новой жизни", — говорится в сообщении.

Лубинец добавил, что спасение Андрея и его бабушки было возможно благодаря совместной работе Офиса омбудсмена и "Украинской сети за права ребенка".

Дмитрий Лубинец
Возвращение 12-летнего мальчика с оккупированной Херсонщины. Фото: скриншот

Напомним, что 3 января, в Украину вернулось более 200 воинов и гражданских. Все они находились в российском плену.

Также мы писали, что оператор дрона 95-й бригады ДШВ с помощью БпЛА смог спасти украинского военнопленного. По словам десантников, они успешно отрабатывали по позициям, которые занял враг.

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