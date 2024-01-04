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З окупованої Херсонщини повернули хлопчика, якого окупанти хотіли закрити у дитбудинку

4 січня 2024 15:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Дитина повернулася з окупованої Херсонщини – деталі
Повернення 12-річного Андрія з окупованої Херсонщини. Фото: Telegram Дмитра Лубінця
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Офіс Омбудсмена повернув з окупованої Херсонської області 12-річного хлопчика, на ім'я Андрій. Старша сестра хлопчика звернулася до Офісу омбудсмена з прав людини з проханням допомогти вивезти його із зони окупації.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Повернення дитини з окупованої Херсонщини

У повідомленні йдеться, що на тимчасовій окупованій території хлопчик жив із бабусею, оскільки його мати померла влітку 2022 року.

Також Лубінець зазначив, що в умовах окупації жінка та дитина зазнали труднощів, включаючи загрози та психологічний тиск з боку окупаційної влади, яка загрожувала забрати хлопчика у бабусі та відправити його до дитячого будинку, враховуючи відсутність законних представників.

"1 січня 2024 року їм вдалося потрапити на територію, яку контролює Україна. Цей день став для них початком нового життя", — йдеться в повідомленні.

Лубінець додав, що порятунок Андрія та його бабусі було можливе завдяки спільній роботі Офісу омбудсмена та "Української мережі за права дитини".

Дмитро Лубинець
Повернення 12-річного хлопчика із окупованої Херсонщини. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 3 січня, в Україну повернулося понад 200 воїнів та цивільних громадян. Усі вони перебували у російському полоні.

Також ми писали, що оператор дрона 95-ї бригади ДШВ за допомогою БПЛА зміг врятувати українського військовополоненого. За словами десантників, вони успішно відпрацьовували за позиціями, які зайняв ворог.

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