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Захватчики стремятся добиться результатов на фронте до выборов в РФ, — ISW

10 декабря 2023 07:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Захватчики стремятся добиться результатов на фронте до выборов в РФ, — ISW
Российские военные на бронетехнике. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские войска возобновили наступательные операции на некоторых ключевых участках фронта. Их главная цель — достичь хотя бы каких-то результатов до выборов в Российской Федерации, которые пройдут в марте 2024 года.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Россияне наступают на нескольких направлениях

"Российские войска начали наступательные операции на нескольких участках фронта в период сложнейшей погоды осенне-зимнего сезона, пытаясь перехватить и удержать инициативу до выборов президента России в марте 2024 года", — говорится в сообщении.

Российские войска ведут наступательные действия вдоль большей части линии фронта в Украине, в частности вдоль границы Харьков — Луганская область, вблизи Бахмута и в направлении Авдеевки, как неоднократно отмечали украинские военные официальные лица, а также российские силы совершают непрерывные наземные атаки в западной Запорожской области.

В ISW подчеркнули, что нынешний темп боевых действий в Украине по всей линии фронта согласуется с постоянной оценкой, что российские войска пытаются возобновить инициативу на театре боевых действий по меньшей мере с середины ноября 2023 года.

Украина держит инициативу на южном направлении

Последние официальные заявления украинских военных также свидетельствуют о том, что российским войскам удалось перехватить инициативу вдоль границы Харьков — Луганская область, вблизи Бахмута и оси Авдеевка — Донецк.

В свою очередь украинские силы сохраняют инициативу в ключевых районах юга Украины. Об этом свидетельствуют продолжающиеся украинские контратаки в западной Запорожской области и продолжительное, большее, чем обычно, украинское присутствие на восточном берегу Херсонской области.

Ранее мы сообщали, что сейчас война в Украине находится на середине Второй мировой войны. ВСУ все еще могут дожать, но, если дадут слабину, Россия может переломить ход войны в свою пользу.

Напомним, по словам члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федора Вениславского, ВР готовит законопроект об изменениях в мобилизации и военной службе.

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