Загарбники прагнуть досягти результатів на фронті до виборів у РФ, — ISW

Російські військові на бронетехніці. Фото: Reuters

Російські війська поновили наступальні операції на деяких ключових ділянках фронту. Їхня головна мета — досягти хоча б якихось результатів до виборів в Російській Федерації, які відбудуться у березні 2024 року.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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"Російські війська розпочали наступальні операції на кількох ділянках фронту в період найскладнішої погоди осінньо-зимового сезону, намагаючись перехопити й утримати ініціативу до виборів президента Росії в березні 2024 року", — говориться у повідомленні.

Російські війська наразі ведуть наступальні дії вздовж більшої частини лінії фронту в Україні, зокрема вздовж кордону Харків — Луганська область, поблизу Бахмута та в напрямку Авдіївки, як неодноразово зазначали українські військові офіційні особи, а також російські сили здійснюють безперервні наземні атаки в західній Запорізькій області.

В ISW підкреслили, що нинішній темп бойових дій в Україні по всій лінії фронту загалом узгоджується з постійною оцінкою, що російські війська намагаються відновити ініціативу на театрі бойових дій щонайменше із середини листопада 2023 року.

Україна тримає ініціативу на південному напрямку

Останні офіційні заяви українських військових також свідчать про те, що російським військам вдалося перехопити ініціативу вздовж кордону Харків — Луганська область, поблизу Бахмута та вздовж осі Авдіївка — Донецьк.

Своєю чергою українські сили зберігають ініціативу в ключових районах півдня України. Про це свідчать тривалі українські контратаки в західній Запорізькій області та тривала, більша, ніж зазвичай, українська присутність на східному березі Херсонської області.

Раніше ми повідомляли, що наразі війна в Україні перебуває на середині Другої світової. ЗСУ все ще можуть дотиснути, але, якщо дадуть слабину, Росія може переломити хід війни на свою користь.

Нагадаємо, за словами члена парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федора Веніславського, ВР готує законопроєкт про зміни у мобілізації та військовій службі.