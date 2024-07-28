Война в Украине — отчет Генштаба по ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Самые активные боевые действия происходят на Покровском направлении, где силы обороны отразили 16 атак, еще 12 боестолкновений продолжаются. Всего с начала суток произошло 73 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook в воскресенье, 28 июля.

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Ситуация на фронте по состоянию на 28 июля

В Генштабе сообщили, что российские военные продолжают штурмовать позиции украинских бойцов. Всего с начала суток произошло 73 боевых столкновений.

Наибольшая активность врага наблюдается в Покровском направлении. Также от обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Вместе с тем, под постоянной бомбардировкой авиации противника находится Харьковщина.

Отчет Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

На Харьковском направлении россияне совершили три атаки вблизи Глубокого и Волчанска, где продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении враг штурмовал неподалеку от Новоосинового, бой продолжается. Оккупанты также бомбили Петропавловку, Табаевку и Богуславку пятью КАБами.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз возле Макеевки, Новосергеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского. Украинские защитники отразили пять атак, семь боев еще продолжаются.

На Северском направлении враг пять раз атаковал близ Спорного и Ивано-Дарьевки, но потерпел поражение.

На Краматорском направлении противник совершил шесть штурмовых действий недалеко от Васюковки, Григорьевки, Часового Яра, Ивановского и Клещиевки. Половина атак отбита, три боя продолжаются.

На Торецком направлении враг совершил девять атак у Железного, Нью-Йорка, Торецкого и Северного, шесть боев завершено, три продолжаются. Оккупанты нанесли девять авиаударов по Торецку, Щербиновке и Нью-Йорку.

На Покровском направлении россияне совершили штурмовые действия в районах Тимофеевки, Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Калинового, Ивановки, Прогресса, Желанного, Сергеевки, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Силы обороны отразили 16 атак, 12 боестолкновений продолжаются. Враг нанес шесть авиаударов по районам Желанного, Ивановки и Новоэкономического.

На Кураховском направлении войска РФ четыре раза атаковали у Красногоровки и Георгиевки, три боя завершены, один продолжается.

На Времевском направлении продолжаются две атаки возле Константиновки, оккупанты бомбардировали КАБами территории неподалеку от Водяного.

На Гуляйпольском направлении враг штурмует позиции защитников в районе Гуляйполя, бой продолжается.

На Ореховском направлении враг не имел успеха, дважды атакуя вблизи Малой Токмачки и Новоандреевки. Россияне выпустили более 50 неуправляемых авиаракет в сторону Лобкового и Каменского.

Напомним, в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтебазу в Курской области. Также есть информация о мощных взрывах в районе электроподстанции этой же области.

Мы сообщали, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов объяснил, почему война в Украине точно закончится. Он подчеркнул, что этот процесс закономерен.