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Загарбники продовжують активні бої на одному із напрямків — нові дані Генштабу

28 липня 2024 19:56
Валерія Барановська - редактор
Війна в Україні — звіт Генштабу щодо ситуації на фронті
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
Валерія Барановська - редактор

Найактивніші бойові дії відбуваються на Покровському напрямку, де сили оборони відбили 16 атак, ще 12 боєзіткнень тривають. Загалом від початку доби відбулося 73 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook у неділю, 28 липня.

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У Генштабі повідомили, що російські військові продовжують штурмувати позиції українських бійців. Загалом від початку доби відбулося 73 бойових зіткнень.

Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку. Також від обстрілів з території РФ страждають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей.  Разом із тим, під постійним бомбардуванням авіації противника перебуває Харківщина. 

Загарбники продовжують активні бої на одному із напрямків — нові дані Генштабу - фото 1
Звіт Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

На Харківському напрямку росіяни здійснили три атаки поблизу Глибокого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог штурмував неподалік Новоосинового, бій продовжується. Окупанти також бомбардували Петропавлівку, Табаївку та Богуславку п’ятьма КАБами.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів біля Макіївки, Новосергіївки, Невського, Тернів, Новосадового та Торського. Українські захисники відбили п’ять атак, сім боїв ще тривають.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів атакував поблизу Спірного та Івано-Дар’ївки, але зазнав поразки.

На Краматорському напрямку противник здійснив шість штурмових дій неподалік Васюківки, Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. Половину атак відбито, три бої тривають.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак біля Залізного, Нью-Йорка, Торецька та Північного, шість боїв завершено, три тривають. Окупанти завдали дев’ять авіаударів по Торецьку, Щербинівці та Нью-Йорку.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії в районах Тимофіївки, Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Калинового, Іванівки, Прогресу, Желанного, Сергіївки, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Сили оборони відбили 16 атак, 12 боєзіткнень тривають. Ворог завдав шість авіаударів по районах Желанного, Іванівки та Новоекономічного.

На Курахівському напрямку війська РФ чотири рази атакували поблизу Красногорівки та Георгіївки, три бої завершено, один триває.

На Времівському напрямку тривають дві атаки біля Костянтинівки, окупанти бомбардували КАБами території неподалік Водяного.

На Гуляйпільському напрямку ворог штурмує позиції захисників у районі Гуляйполя, бій триває.

На Оріхівському напрямку ворог не мав успіху, двічі атакуючи поблизу Малої Токмачки та Новоандріївки. Росіяни випустили понад 50 некерованих авіаракет у бік Лобкового і Кам’янського.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтобазу в Курській області. Також є інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції у цій же області.

Ми повідомляли, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пояснив, чому війна в Україні точно закінчиться. Він наголосив, що цей процес є закономірним.

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