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Возгорание на промышленном объекте на Полтавщине — в ОВА рассказали о ликвидации пожара

28 января 2024 12:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Возгорание на промышленном объекте на Полтавщине — в ОВА рассказали о ликвидации пожара
Пожар на промышленном объекте на Полтавщине. Фото: Telegram / Филипп Пронин
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне нанесли удар ракетой по Полтавщине. В результате попадания в Кременчугском районе произошел пожар на промышленном предприятии. Спасателям удалось полностью потушить огонь.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

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Пронин отметил, что накануне вечером, 27 января, оккупанты атаковали Кременчугский район ракетой "Искандер-М". К счастью, в результате "прилета" пострадавших нет, однако возник мощный пожар.

Пожарные полностью потушили огонь. В ликвидации пожара участвовало около 150 сотрудников ГСЧС и 50 единиц пожарной техники.

"Более полутора сотен спасателей тушили огонь на площади свыше 1000 кв.м. Привлекали почти 50 единиц техники. В ликвидации пожара принимали участие и специалисты из соседних областей. Искренне благодарим их за помощь", — указал председатель Полтавской ОВА.

Скриншот сообщения Пронина
Скриншот поста Пронина

Напомним, в Полтавской области в результате российской атаки по промышленному объекту в Кременчугском районе ночью проводили ликвидацию последствий. В ОВА сообщили, что РФ ударила двумя баллистическими ракетами.

Ранее мы сообщали, что в Харькове и Кременчуге раздались мощные взрывы. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

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