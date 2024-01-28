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Загоряння на промисловому об’єкті на Полтавщині — в ОВА розповіли про ліквідацію пожежі

28 січня 2024 12:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Загоряння на промисловому об’єкті на Полтавщині — в ОВА розповіли про ліквідацію пожежі
Пожежа на промисловому об'єкті на Полтавщині. Фото: Telegram / Філіп Пронін
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни завдали удару ракетою по Полтавщині. Внаслідок влучання у Кременчуцькому районі сталася пожежа на промисловому підприємстві. Рятувальникам вдалася повністю загасити вогонь.

 Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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Пронін зазначив, що напередодні, ввечері 27 січня, окупанти атакували Кременчуцький район ракетою "Іскандер-М". На щастя, в результаті "прильоту" постраждалих немає, однак виникла потужна пожежа.

Вогнеборці повністю приборкали вогонь. В ліквідації пожежі брали участь близько 150 співробітників ДСНС та 50 одиниць пожежної техніки. 

"Більше півтори сотні рятувальників гасили вогонь на площі понад 1000 кв.м. Залучали майже 50 одиниць техніки. У ліквідації пожежі брали участь і спеціалісти із сусідніх областей. Щиро дякуємо їм за допомогу", — зазначив голова Полтавської ОВА. 

Скриншот допису Проніна
Скриншот допису Проніна

Нагадаємо, у Полтавській області внаслідок російської атаки по промисловому обʼєкту в Кременчуцькому районі вночі проводили ліквідацію наслідків. В ОВА повідомили, що РФ вдарила двома балістичними ракетами.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові та Кременчуці пролунали потужні вибухи. В більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

війна
пожежа
ДСНС
Кременчук
росіяни
Україна
обстріли
Полтавська область
ракета
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атака
вогонь

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