Загоряння на промисловому об’єкті на Полтавщині — в ОВА розповіли про ліквідацію пожежі
Росіяни завдали удару ракетою по Полтавщині. Внаслідок влучання у Кременчуцькому районі сталася пожежа на промисловому підприємстві. Рятувальникам вдалася повністю загасити вогонь.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Пожежа на промисловому об'єкті в Кременчуцькому районі
Пронін зазначив, що напередодні, ввечері 27 січня, окупанти атакували Кременчуцький район ракетою "Іскандер-М". На щастя, в результаті "прильоту" постраждалих немає, однак виникла потужна пожежа.
Вогнеборці повністю приборкали вогонь. В ліквідації пожежі брали участь близько 150 співробітників ДСНС та 50 одиниць пожежної техніки.
"Більше півтори сотні рятувальників гасили вогонь на площі понад 1000 кв.м. Залучали майже 50 одиниць техніки. У ліквідації пожежі брали участь і спеціалісти із сусідніх областей. Щиро дякуємо їм за допомогу", — зазначив голова Полтавської ОВА.
Нагадаємо, у Полтавській області внаслідок російської атаки по промисловому обʼєкту в Кременчуцькому районі вночі проводили ліквідацію наслідків. В ОВА повідомили, що РФ вдарила двома балістичними ракетами.
Раніше ми повідомляли, що у Харкові та Кременчуці пролунали потужні вибухи. В більшості областей України оголошено повітряну тривогу.
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