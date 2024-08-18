Вечерняя воздушная тревога 18 августа — какие области в опасности из-за угрозы баллистики и ударных БпЛА

Угроза баллистики и атака ударных БпЛА — какие области Украины в опасности
Воздушная тревога в Украине сейчас, поздно вечером в воскресенье, 18 августа, была объявлена в десяти областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Черниговская, Киевская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Николаевская и Херсонская области.
В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе применения ударных БпЛА и баллистики.
Что известно о воздушной тревоге поздно вечером 18 августа
В 23:40 военные сообщили об угрозе применения ударных БпЛА для Сумской, Полтавской и Харьковской областей, а через минуту эта угроза распространилась на Херсонскую, Николаевскую и Днепропетровскую области. В 23:44 к дроновой опасности добавилась угроза баллистики с севера.
Обновлено: По состоянию на 23:55 ударные БпЛА из Харьковской области летят в направлении Полтавской области, "Шахеды" в Полтавской области с востока направляются в сторону Миргорода, вражеские беспилотники, летящие северо-восточнее Николаева, держат курс на север, а БпЛА из Херсонской области по северо-западному курсу движутся на Николаевскую область.
Читайте Новини.LIVE!