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Угроза баллистики и атака ударных БпЛА — какие области Украины в опасности

18 августа 2024 23:50
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Вечерняя воздушная тревога 18 августа — какие области в опасности из-за угрозы баллистики и ударных БпЛА
Ракета и БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, поздно вечером в воскресенье, 18 августа, была объявлена в десяти областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Черниговская, Киевская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Николаевская и Херсонская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе применения ударных БпЛА и баллистики.

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В 23:40 военные сообщили об угрозе применения ударных БпЛА для Сумской, Полтавской и Харьковской областей, а через минуту эта угроза распространилась на Херсонскую, Николаевскую и Днепропетровскую области. В 23:44 к дроновой опасности добавилась угроза баллистики с севера.

Угроза баллистики и ударных БпЛА поздно вечером 18 августа
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Обновлено: По состоянию на 23:55 ударные БпЛА из Харьковской области летят в направлении Полтавской области, "Шахеды" в Полтавской области с востока направляются в сторону Миргорода, вражеские беспилотники, летящие северо-восточнее Николаева, держат курс на север, а БпЛА из Херсонской области по северо-западному курсу движутся на Николаевскую область.

Поздним вечером 18 августа некоторые области Украины оказались под атакой ударных БпЛА
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

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