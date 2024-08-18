Вечірня повітряна тривога 18 серпня — які області в небезпеці через загрозу балістики та ударних БпЛА

Ракета та БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com

Повітряну тривогу в Україні зараз, пізно ввечері в неділю, 18 серпня, оголосили в десяти областях України. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Київська, Сумська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська та Херсонська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА та балістики.

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О 23:40 військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Сумської, Полтавської та Харківської областей, а за хвилину цю загроза поширилася на Херсонську, Миколаївську та Дніпропетровську області. О 23:44 до дронової небпеки додалася ще загроза балістики з півночі.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: Станом на 23:55 ударні БпЛА з Харківської області летять у напрямку Полтавської області, "Шахеди" в Полтавській області зі сходу прямують у бік Миргорода, ворожі безпілотники, що летять північно-східніше Миколаєва, тримають курс на північ, а БпЛА з Херсонської області північно-західним курсом рухаються на Миколаївську область.