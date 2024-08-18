Воздушная тревога в Украине утром 18 августа — какие области в опасности из-за угрозы "Шахедов" и активности вражеской авиации

Воздушная тревога

Воздушная тревога в Украине сейчас, рано утром в воскресенье, 18 августа, была объявлена в восьми областях. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе тактической авиации и ударных БпЛА.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 04:32 18 августа

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