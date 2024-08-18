Воздушная тревога в Украине утром 18 августа — какие области в опасности из-за угрозы "Шахедов" и активности вражеской авиации

Угроза тактической авиации и атака "Шахедов" — на какие области Украины распространилась опасность
18 августа 2024 04:32
Воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине сейчас, рано утром в воскресенье, 18 августа, была объявлена в восьми областях. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области.
В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе тактической авиации и ударных БпЛА.
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