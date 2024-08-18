Повітряна тривога в Україні вранці 18 серпня — які області в небезпеці через загрозу "Шахедів" і активність ворожої авіації

Загроза тактичної авіації та атака "Шахедів"— на які області України поширилася небезпека
18 серпня 2024 04:32
Повітряна тривога
Повітряну тривогу в Україні зараз, рано вранці в неділю, 18 серпня, оголосили у восьми областях. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Харківська, Донецька та Запорізька області.
У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу тактичної авіації та ударних БпЛА.
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