Повітряна тривога в Україні вранці 18 серпня — які області в небезпеці через загрозу "Шахедів" і активність ворожої авіації

Повітряна тривога

Повітряну тривогу в Україні зараз, рано вранці в неділю, 18 серпня, оголосили у восьми областях. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Харківська, Донецька та Запорізька області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу тактичної авіації та ударних БпЛА.

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Карта повітряних тривог станом на 04:32 18 серпня

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