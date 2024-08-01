Потери врага 31 июля - отчет Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сухопутные войска ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1 370 российских захватчиков. Также удалось уничтожить девять танков, 33 артсистемы, 115 беспилотников и 77 единиц автомобильной техники врага.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в четверг, 1 августа.

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Потери оккупантов в войне

По состоянию на четверг, 1 августа, общие потери россиян составляют:

личного состава — около 579 490 (1370) человек;

танков — 8 399 (+9) единиц;

боевых бронированных машин — 16 203 (+42) единицы;

артиллерийских систем — 16 119 (+33) единиц;

РСЗО — 1 132 (+1) единицы;

средств ПВО — 907 (+0) единиц;

самолетов — 363 (+0) единицы;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 968 (+115) единиц;

крылатых ракет — 2 407 (+0) единиц;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 21 816 (+77) единиц;

специальной техники — 2 713 (+16) единиц.

Потери российских оккупантов 1 августа. Фото: Генштаб

Напомним, украинские дроны атаковали три военных аэродрома на территории России. Также под удар беспилотников попал один из нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.

В ГУР рассказали, что во время удара по аэродрому "Оленья" в России были повреждены сразу два бомбардировщика Ту-22М3. Ремонт этих самолетов продлится не менее нескольких месяцев.

Ранее мы писали, что при подготовке к ремонту технологического оборудования на крупнейшем газовом месторождении "Роснефти" в Ямало-Ненецком автономном округе произошла детонация газовоздушной смеси. В результате взрыва погиб один человек, еще семеро получили травмы.