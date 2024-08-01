Втрати ворога 31 липня — звіт Генштабу ЗСУ

Захисники ліквідували більше тисячі окупантів та потрощили ворожу техніку — нові дані Генштабу
За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1 370 російських загарбників. Також вдалося знищити дев'ять танків, 33 артсистеми, 115 безпілотників та 77 одиниць автомобільної техніки ворога.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у четвер, 1 серпня.
Втрати окупантів у війні
Станом на четвер, 1 серпня, загальні втрати росіян становлять:
- особового складу — близько 579 490 (+1370) осіб;
- танків — 8 399 (+9) одиниць;
- бойових броньованих машин — 16 203 (+42) одиниці;
- артилерійських систем — 16 119 (+33) одиниць;
- РСЗВ — 1 132 (+1) одиниці;
- засобів ППО — 907 (+0) одиниць;
- літаків — 363 (+0) одиниці;
- гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 968 (+115) одиниць;
- крилатих ракет — 2 407 (+0) одиниць;
- кораблів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 21 816 (+77) одиниць;
- спеціальної техніки — 2 713 (+16) одиниць.
Нагадаємо, українські дрони атакували три військових аеродроми на території Росії. Також під удар безпілотників потрапив один з нафтопереробних заводів країни-агресорки.
В ГУР розповіли, що під час удару по аеродрому "Оленья" в Росії було пошкоджено одразу два бомбардувальники Ту-22М3. Ремонт цих літаків триватиме щонайменше кілька місяців.
Раніше ми писали, що під час підготовки до ремонту технологічного обладнання на найбільшому газовому родовищі "Роснєфті" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі сталася детонація газоповітряної суміші. Внаслідок вибуху загинула одна особа, ще семеро отримали травми.
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