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Захисники ліквідували більше тисячі окупантів та потрощили ворожу техніку — нові дані Генштабу

1 серпня 2024 08:49
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Втрати ворога 31 липня — звіт Генштабу ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1 370 російських загарбників. Також вдалося знищити дев'ять танків, 33 артсистеми, 115 безпілотників та 77 одиниць автомобільної техніки ворога.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у четвер, 1 серпня.

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Станом на четвер, 1 серпня, загальні втрати росіян становлять:

  • особового складу — близько 579 490 (+1370) осіб;
  • танків — 8 399 (+9) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 16 203 (+42) одиниці;
  • артилерійських систем — 16 119 (+33) одиниць;
  • РСЗВ — 1 132 (+1) одиниці;
  • засобів ППО — 907 (+0) одиниць;
  • літаків — 363 (+0) одиниці;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 968 (+115) одиниць;
  • крилатих ракет — 2 407 (+0) одиниць;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 21 816 (+77) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2 713 (+16) одиниць.
втрати ворога
Втрати російських окупантів 1 серпня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, українські дрони атакували три військових аеродроми на території Росії. Також під удар безпілотників потрапив один з нафтопереробних заводів країни-агресорки.

В ГУР розповіли, що під час удару по аеродрому "Оленья" в Росії було пошкоджено одразу два бомбардувальники Ту-22М3. Ремонт цих літаків триватиме щонайменше кілька місяців.

Раніше ми писали, що під час підготовки до ремонту технологічного обладнання на найбільшому газовому родовищі "Роснєфті" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі сталася детонація газоповітряної суміші. Внаслідок вибуху загинула одна особа, ще семеро отримали травми. 

російські війська ЗСУ росіяни військова техніка окупанти Генштаб ЗСУ війна в Україні захисники Сирський втрати окупантів

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