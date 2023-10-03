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Железная дорога Бахмута это самая большая зона боевых действий, — ВСУ

3 октября 2023 17:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Железная дорога Бахмута это самая большая зона боевых действий, — ВСУ
Украинские защитники. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины продолжают оказывать давление на российских врагов и удерживать инициативу. В настоящее время самая большая зона боевых действий находится в районе железной дороги Бахмута.

Об этом рассказал офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.

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По словам военного, на южном фланге ситуация для россиян очень непростая.

В этом контексте он отметил, что железная дорога, проходящая через город Бахмут, является зоной крупнейших боевых действий. Оккупанты находятся по другую ее сторону и хотят каким-либо образом удержаться там. Именно с железной дороги россияне пытаются контратаковать.

"Враг находится на той стороне железной дороги и он все делает для того, чтобы там удержаться. Именно из-за железной дороги он пытается нас контратаковать. Больше контратак были в Андреевке, однако мы продолжаем давить", — рассказывает офицер.

И добавляет, что сама железная дорога — это так называемая серая зона, где оккупанты хотят восстановить утраченные позиции. Однако ВСУ не позволяют этого сделать.

Напомним, украинские военные незначительно продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской области. ВСУ продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

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