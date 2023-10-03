Залізниця Бахмута це найбільша зона бойових дій, — ЗСУ

Українські захисники. Фото: google

Сили оборони України продовжують тиснути на російських ворогів та утримувати ініціативу. Наразі, найбільша зона бойових дій знаходиться в районі залізниці Бахмуту.

Про це розповів офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

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Бойові дії в районі залізниці Бахмуту

За словами військового, на південному фланзі ситуація для росіян є дуже непростою.

У цьому контексті він зазначив, що залізниця, яка проходить через місто Бахмут, є зоною найбільших бойових дій. Окупанти перебувають по інший її бік і хочуть будь-яким чином утриматися там. Саме із залізниці росіяни намагаються контратакувати.

"Ворог перебуває на тому боці залізниці і він все робить для того, щоб там утриматись. Саме з-за залізниці він намагається нас контратакувати. Найбільше контратак були в Андріївці, однак ми продовжуємо тиснути", — розповідає офіцер.

І додає, що сама залізниця — це так звана сіра зона, де окупанти хочуть відновити втрачені позиції. Однак, ЗСУ не дозволяють цього зробити.

Нагадаємо, українські військові незначно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області. ЗСУ продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.