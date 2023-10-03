Залізниця Бахмута це найбільша зона бойових дій, — ЗСУ
Сили оборони України продовжують тиснути на російських ворогів та утримувати ініціативу. Наразі, найбільша зона бойових дій знаходиться в районі залізниці Бахмуту.
Про це розповів офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.
Бойові дії в районі залізниці Бахмуту
За словами військового, на південному фланзі ситуація для росіян є дуже непростою.
У цьому контексті він зазначив, що залізниця, яка проходить через місто Бахмут, є зоною найбільших бойових дій. Окупанти перебувають по інший її бік і хочуть будь-яким чином утриматися там. Саме із залізниці росіяни намагаються контратакувати.
"Ворог перебуває на тому боці залізниці і він все робить для того, щоб там утриматись. Саме з-за залізниці він намагається нас контратакувати. Найбільше контратак були в Андріївці, однак ми продовжуємо тиснути", — розповідає офіцер.
І додає, що сама залізниця — це так звана сіра зона, де окупанти хочуть відновити втрачені позиції. Однак, ЗСУ не дозволяють цього зробити.
Нагадаємо, українські військові незначно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області. ЗСУ продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.