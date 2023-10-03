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Залізниця Бахмута це найбільша зона бойових дій, — ЗСУ

3 жовтня 2023 17:30
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Козюк Тетяна
редактор
Залізниця Бахмута це найбільша зона бойових дій, — ЗСУ
Українські захисники. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України продовжують тиснути на російських ворогів та утримувати ініціативу. Наразі, найбільша зона бойових дій знаходиться в районі залізниці Бахмуту. 

Про це розповів офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону. 

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За словами військового, на південному фланзі ситуація для росіян є дуже непростою. 

У цьому контексті він зазначив, що залізниця, яка проходить через місто Бахмут, є зоною найбільших бойових дій. Окупанти перебувають по інший її бік і хочуть будь-яким чином утриматися там. Саме із залізниці росіяни намагаються контратакувати. 

"Ворог перебуває на тому боці залізниці і він все робить для того, щоб там утриматись. Саме з-за залізниці він намагається нас контратакувати. Найбільше контратак були в Андріївці, однак ми продовжуємо тиснути", — розповідає офіцер. 

І додає, що сама залізниця — це так звана сіра зона, де окупанти хочуть відновити втрачені позиції. Однак, ЗСУ не дозволяють цього зробити. 

Нагадаємо, українські військові незначно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області. ЗСУ продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

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