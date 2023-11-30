Залужный обсудил с Брауном работу над технологиями и применение вооружения против РФ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: соцсети

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Обсудили обстановку на фронте в Украине.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

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Главнокомандующий рассказал американскому генералу о ведении оккупантами локальных наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В то же время, по словам Залужного, Силы безопасности и обороны наносят врагу существенные потери в живой силе и технике, а также истощают россиян вдоль всей линии фронта.

"С генералом Брауном договорились продолжать совместную работу над поиском технологических решений для получения преимущества над противником в воздухе, огневом поражении и разминировании", — рассказал он.

Кроме того, лидер украинской армии поделился с партнерами результатами исследований эффективности применения определенных типов вооружений.

"Спасибо генералу Брауну и всему американскому народу за последовательную поддержку и помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами", — добавил Залужный.

Скриншот поста Залужного

Напомним, что в Офисе Президента прокомментировали материал издания The Economist о якобы ухудшении отношений Президента Украины Владимира Зеленского и Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Сейчас в украинском руководстве проходят "ситуативные дискуссии", а не конфликт.

Кроме того, мы писали, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не должен представлять план боевых действий на 2024 год. Более того, в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки не просили его об этом.