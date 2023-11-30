Залужний обговорив з Брауном роботу над технологіями та застосування озброєння проти РФ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: соцмережі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Обговорили, зокрема, обстановку на фронті в Україні.

Про це Залужний повідомив у Facebook.

Читайте також:

Залужний поговорив з Брауном

Головнокомандувач розповів американському генералу про ведення окупантами локальних наступальних дій на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках.

Водночас за словами Залужного, Сили безпеки та оборони завдають ворогу суттєвих втрат у живій силі та техніці, а також виснажують росіян уздовж всієї лінії фронту.

"З генералом Брауном домовилися продовжувати спільну роботу над пошуком технологічних рішень для здобуття переваги над противником у повітрі, вогневому ураженні та розмінуванні", — розповів він.

Крім того, лідер української армії поділився із партнерами результатами досліджень щодо ефективності застосування певних типів озброєнь.

"Дякую генералу Брауну та всьому американському народу за послідовну підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російськими окупантами", — додав Залужний.

Скриншот допису Залужного

Нагадаємо, що в Офісі Президента прокоментували матеріал видання The Economist про нібито погіршення відносин Президента України Володимира Зеленського і Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Наразі в українському керівництві відбуваються "ситуативні дискусії", а не конфлікт.

Крім того, ми писали, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не мав представляти план бойових дій на 2024 рік. Ба більше, у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки не просили його про це.