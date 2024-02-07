Залужный рассказал, сколько ракет было сбито во время атаки РФ
Российские оккупанты утром 7 февраля нанесли несколько ударов по территории Украины, используя ударные беспилотники, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты. В общей сложности украинская ПВО уничтожила 44 воздушных вражеских цели, среди которых 29 ракет и 15 дронов.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram.
Какие ракеты и БпЛА запустил враг по Украине 7 февраля
Во время ракетной атаки враг применил 64 средства воздушного нападения, а именно:
- 20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (пуски Чауда — Крым);
- 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков — Энгельс, Каспийское море);
- 4 крылатые ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 (пуски — Севастополь, Курск);
- 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море (пуски — Новороссийск);
- 3 баллистические ракеты "Искандер-М" (пуски с мыса Тарханкут — Крым, Воронежской обл. — РФ);
- 5 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски — Белгородская обл. — РФ).
Какие воздушные цели РФ уничтожила ПВО
Благодаря работе ПВО удалось уничтожить 44 воздушных целей, а именно:
- 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 3 крылатые ракеты "Калибр";
- 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
"В отбитии воздушного нападения применялись зенитные ракетные войска и истребительная авиация Воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы", — добавил Залужный.
Напомним, утром 7 февраля российские оккупанты атаковали шесть областей Украины. В результате очередной атаки РФ есть пострадавшие, в Николаевской области погиб один человек.
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