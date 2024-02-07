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Залужний розповів, скільки ракет було збито під час атаки РФ

7 лютого 2024 10:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Залужний розповів, скільки ракет було збито під час атаки РФ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти вранці 7 лютого завдали декількох ударів по території України, використовуючи ударні безпілотники, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Загалом українська ППО знищила 44 повітряні ворожі цілі, серед яких 29 ракет та 15 дронів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram.

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Які ракети та БпЛА запустив ворог по Україні 7 лютого

Під час ракетної атаки ворог застосував 64 засоби повітряного нападу, а саме:

  • 20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (пуски Чауда — Крим);
  • 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пускыв — Енгельс, Каспійське море);
  • 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (пуски — Севастополь, Курськ);
  • 3 крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі (пуски — Новоросійськ);
  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із мису Тарханкут — Крим, Воронезької обл. — РФ);
  • 5 зенітних керованих ракет С-300 (пуски — Бєлгородська обл. — РФ).
знищення ворожих ракет та дронів
Знищення ворожих цілей. Інфографіка: Telegram Валерія Залужного

Які повітряні цілі РФ знищила ППО

Завдяки роботі ППО вдалося знищити 44 повітряні цілі, а саме:

  • 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 
  • 3 крилаті ракети "Калібр";
  • 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

"У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", — додав Залужний. 

Нагадаємо, вранці 7 лютого російські окупанти атакували шість областей України. Внаслідок чергової атаки РФ є постраждалі, на Миколаївщині загинула одна людина. 

Також ми писали, що у Польщі в небо підіймали винищувачі F-16 через російські ракети, які були за 20 км від кордону з країною. 

Київ
Валерій Залужний
ППО
люди
війна в Україні
Росія
ракетний удар

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