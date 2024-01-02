Заместителя главаря ХАМАСа взорвали недалеко от столицы Ливана, — BBC

Заместитель предводителя ХАМАС Салех аль-Арури. Фото: google.com

Заместителя главаря ХАМАСа Салеха аль-Арури подорвали недалеко от столицы Ливана. Террористы ХАМАС подтвердили эту информацию.

Об этом сообщило BBC.

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"По данным ливанских государственных СМИ, взрыв произошел возле офиса ХАМАС в Дание — пригороде ливанской столицы", — говорится в сообщении.

Люди вблизи места взрыва. Фото: Reuters

Издание добавило, что по данным ливанских государственных СМИ в результате взрыва погибли шесть человек.

"ХАМАС подтвердил факт его гибели", — отметило BBC.

В то же время, как сообщает BBC, Израиль официально не признал свою причастность к взрыву.

"Кто бы это ни сделал, должно быть понятно, что это не было нападением на ливанское государство. Кто бы это ни сделал, нанес хирургический удар руководству ХАМАС", — подчеркнул старший советник премьер-министра страны Марк Регев в интервью американскому телеканалу MSNBC

Напомним, в новогоднюю ночь ХАМАС выпустил по югу и центру Израиля более 20 ракет. Большую часть целей уничтожило израильское ПВО, обошлось без пострадавших.