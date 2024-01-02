Заступника ватажка ХАМАСу підірвали неподалік столиці Лівану, — BBC

Заступник ватажка ХАМАСу Салех аль-Арурі. Фото: google.com

Заступника ватажка ХАМАСу Салеха аль-Арурі підірвали неподалік столиці Лівану. Терористи ХАМАСу підтвердили цю інформацію.

Про це повідомило ВВС.

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"За даними ліванських державних ЗМІ, вибух стався біля офісу ХАМАС у Данія – передмісті ліванської столиці", — йдеться у повідомленні.

Люди поблизу місця вибуху. Фото: Reuters

Видання додало, що за даними ліванських державних ЗМІ внаслідок вибуху загинуло шість осіб.

"ХАМАС підтвердив факт його загибелі", — зазначило ВВС.

Водночас, як повідомляє ВВС, Ізраїль офіційно не визнав своєї причетності до вибуху.

"Хто б це не зробив, має бути зрозумілим, що це не було нападом на ліванську державу. Хто б це не зробив, завдав хірургічного удару керівництву ХАМАС", — наголосив старший радник прем'єр-міністра країни Марк Регєв в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC.

Нагадаємо, у новорічну ніч ХАМАС випустив по півдню та центру Ізраїлю понад 20 ракет. Більшу частину цілей знищила ізраїльська ППО, обійшлося без постраждалих.