Военные ВСУ возле "Пятерочки" в Курской области России — видео

Украинский военный возле российского супермаркета "Пятерочка". Фото: скриншот

Боец Вооруженных сил Украины опубликовал шутливое видео из Курской области России на фоне супермаркета "Пятерочка". Военному не понравился российский магазин, на его месте он анонсировал появление украинского супермаркета "АТБ".

Соответствующее видео обнародовал пользователь badcop30 в соцсети TikTok в воскресенье, 11 августа.

Читайте также:

Военные ВСУ возле "Пятерочки" в Курской области

"Дорогие украинцы! Заехал вон в "Пятерочку", скажу вам, выбор не очень, АТБ лучше. Слава Украине!" — сказал украинский защитник на видео, стоя на фоне российского супермаркета.

Также он добавил, что "скоро АТБ будет".

В комментариях бойцов горячо поддерживают украинцы, благодарят и желают им беречь себя.

Скриншот комментариев под видео украинского защитника

Как известно, в пятницу, 9 августа, в сети появилось видео, на котором украинские военные находятся в Судже Курской области России. Бойцы отметили, что сейчас ВСУ полностью контролируют город.

В то же время Россия ввела режим контртеррористической операции в Курской, Брянской и Белгородской областях. Причиной называют "повышение уровня диверсионно-террористических угроз Украины".