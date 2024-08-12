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Заехал в "Пятерочку", в АТБ лучше — военные ВСУ показали видео с Курщины

12 августа 2024 01:34
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Военные ВСУ возле "Пятерочки" в Курской области России — видео
Украинский военный возле российского супермаркета "Пятерочка". Фото: скриншот
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Боец Вооруженных сил Украины опубликовал шутливое видео из Курской области России на фоне супермаркета "Пятерочка". Военному не понравился российский магазин, на его месте он анонсировал появление украинского супермаркета "АТБ".

Соответствующее видео обнародовал пользователь badcop30 в соцсети TikTok в воскресенье, 11 августа.

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"Дорогие украинцы! Заехал вон в "Пятерочку", скажу вам, выбор не очень, АТБ лучше. Слава Украине!" — сказал украинский защитник на видео, стоя на фоне российского супермаркета.

Также он добавил, что "скоро АТБ будет".

В комментариях бойцов горячо поддерживают украинцы, благодарят и желают им беречь себя.

ВСУ в Курской области
Скриншот комментариев под видео украинского защитника

Как известно, в пятницу, 9 августа, в сети появилось видео, на котором украинские военные находятся в Судже Курской области России. Бойцы отметили, что сейчас ВСУ полностью контролируют город.

В то же время Россия ввела режим контртеррористической операции в Курской, Брянской и Белгородской областях. Причиной называют "повышение уровня диверсионно-террористических угроз Украины".

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