Військові ЗСУ біля "Пятьорочки" в Курській області Росії — відео

Український військовий біля російського супермаркету "Пятьорочка". Фото: скриншот

Боєць Збройних сил України опублікував жартівливе відео з Курської області Росії на тлі супермаркету "Пятьорочка". Військовому не сподобався російський магазин, на його місці він анонсував появу українського супермаркету "АТБ".

Відповідне відео оприлюднив користувач badcop30 в соцмережі TikTok у неділю, 11 серпня.

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"Дорогі українці! Заїхав он в "Пятьорочку", скажу вам, вибір не дуже, АТБ краще. Слава Україні!" — сказав український захисник на відео, стоячи на тлі російського супермаркету.

Також він додав, що "скоро АТБ буде".

У коментарях бійців палко підтримують українці, дякують та бажають берегти себе.

Скриншот коментарів під відео українського захисника

Як відомо, у п'ятницю, 9 серпня, в мережі з'явилося відео, на якому українські військові перебувають у місті Суджа Курської області Росії. Бійці зазначили, що наразі ЗСУ повністю контролюють місто.

Водночас Росія ввела режим контртерористичної операції в Курській, Брянській та Бєлгородській областях. Причиною називають "підвищення рівня диверсійно-терористичних загроз України".