Військові ЗСУ біля "Пятьорочки" в Курській області Росії — відео

Заїхав в "Пятьорочку", в АТБ краще — військові ЗСУ показали відео з Курщини
Боєць Збройних сил України опублікував жартівливе відео з Курської області Росії на тлі супермаркету "Пятьорочка". Військовому не сподобався російський магазин, на його місці він анонсував появу українського супермаркету "АТБ".
Відповідне відео оприлюднив користувач badcop30 в соцмережі TikTok у неділю, 11 серпня.
Військові ЗСУ біля "Пятьорочки" в Курській області
"Дорогі українці! Заїхав он в "Пятьорочку", скажу вам, вибір не дуже, АТБ краще. Слава Україні!" — сказав український захисник на відео, стоячи на тлі російського супермаркету.
Також він додав, що "скоро АТБ буде".
У коментарях бійців палко підтримують українці, дякують та бажають берегти себе.
Як відомо, у п'ятницю, 9 серпня, в мережі з'явилося відео, на якому українські військові перебувають у місті Суджа Курської області Росії. Бійці зазначили, що наразі ЗСУ повністю контролюють місто.
Водночас Росія ввела режим контртерористичної операції в Курській, Брянській та Бєлгородській областях. Причиною називають "підвищення рівня диверсійно-терористичних загроз України".
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