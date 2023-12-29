Зеленский подытожил последствия российской ракетной атаки по Украине в обращении

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео Zelenskiy / Official

Россияне совершили наиболее массированную атаку по Украине сегодня, 29 декабря, с начала полномасштабного вторжения. Разрушения испытали инфраструктурные объекты, а также есть пострадавшие и погибшие среди гражданских. Под вражеским прицелом и атакой оказались Киев, Львов, Одесса, Днепр, Запорожье и другие города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество погибших и рассказал о ликвидации последствий спасателями.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Читайте также:

Количество погибших в результате вражеских обстрелов

По словам Зеленского, 29 декабря оккупанты выпустили по Украине наибольшее количество воздушных целей. Он отметил, что по состоянию на вечер среди гражданского населения пострадало уже 150 человек, у них ранения разной тяжести, а погибли 29 человек.

Ликвидация последствий вражеских обстрелов

Как отметил президент, в настоящее время продолжается ликвидация последствий российских обстрелов. Работники ГСЧС на местах прилетов и падения обломков осуществляют поисковые и спасательные операции. Глава государства указал, что сейчас работают 600 спасателей, вовлеченных в работу над разбором завалов.

"Сейчас идет в разных городах Украины спасательная операция. Наиболее массированная атака от этих подонков — почти 160 ракет и дронов. Наши воины сбили большинство из них — разные типы ракет и "шахеды". Мишени уже для России привычны — более 100 частных домов разрушены или повреждены, 45 многоэтажек, школы, две церкви, больницы, роддом, много торговых и складских помещений", — отметил президент.

Военная помощь от иностранных партнеров для Украины

Зеленский подчеркнул, что мир должен отреагировать на очередную атаку по Украине. Он выразил благодарность мировым лидерам, уже оказавшим государству военную помощь, в частности, он отметил направление в Украину новых средств противовоздушной обороны. Отдельно лидер страны поблагодарил украинских воинов ПВО.

"Наши воины противовоздушной обороны сегодня сделали многое. С учетом того, что российские террористы специально старались обойти нашу защиту. И мы продолжим усиливать нашу ПВО и работать над тем, чтобы вернуть войну назад — к этим подонкам, домой, в Россию, откуда она и пришла", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский 29 декабря совершил визит в Авдеевку Донецкой области. Там он встретился с военными и провел совещание, а также вручил защитникам награды.

Добавим, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, находясь в бомбоубежище во время российской атаки на Киев, и верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель провели телефонный разговор. Они договорились об увеличении поставок в Украину дополнительных систем противовоздушной обороны.