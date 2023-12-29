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Зеленський підсумував наслідки російської ракетної атаки по Україні у зверненні

29 грудня 2023 20:49
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський підсумував наслідки російської ракетної атаки по Україні у зверненні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео Zelenskiy / Official
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни здійснили найбільш масовану атаку по Україні, сьогодні, 29 грудня, від початку повномасштабного вторгнення. Руйнувань зазнали інфраструктурні об'єкти, а також є постраждалі та загиблі серед цивільних. Під ворожим прицілом та атакою опинилися Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Запоріжжя тощо. Президент України Володимир Зеленський назвав кількість загиблих та розповів про ліквідацію наслідків рятувальниками.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу

За словами Зеленського, 29 грудня окупанти випустили по Україні найбільшу кількість повітряних цілей. Він зазначив, що станом на вечір, серед цивільного населення постраждало вже 150 людей, у них поранення різної тяжкості, а загинуло 29 осіб.

Ліквідація наслідків ворожого обстрілу

Як зазначив президент, наразі триває ліквідація наслідків російського обстрілу. Працівники ДСНС на місцях прильотів та падіння уламків здійснюють пошукові та рятувальні операції. Глава держави вказав, що зараз працюють 600 рятувальників, які залучені в роботу над розбором завалів.

"Зараз триває в різних містах України рятувальна операція. Найбільш масована атака від цих покидьків — майже 160 ракет і дронів. Наші воїни збили більшість із них — різні типи ракет і "шахеди". Мішені вже для Росії звичні — понад 100 приватних будинків зруйновані або пошкоджені, 45 багатоповерхівок, школи, дві церкви, лікарні, пологовий будинок, багато торговельних і складських приміщень", — зауважив президент.  

Військова допомога від іноземних партнерів для України

Зеленський підкреслив, що світ повинен відреагувати на чергову атаку по Україні. Він висловив вдячність світовим лідерам, які вже надали державі військову допомогу, зокрема він відзначив направлення до України нових засобів протиповітряної оборони. Окремо лідер країни подякував українським воїнам ППО.

"Наші воїни протиповітряної оборони сьогодні зробили багато. З урахуванням того, що російські терористи спеціально старались обійти наш захист. І ми продовжимо посилювати нашу ППО й працювати над тим, щоб повернути війну назад — до цих покидьків, додому, у Росію, звідки вона й прийшла", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 29 грудня здійснив візит до Авдіївки Донецької області. Там він зустрівся з військовими і провів нараду, а також вручив захисникам нагороди.

Додамо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, знаходячись у бомбосховищі під час російської атаки на Київ, та верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель провели телефонну розмову. Вони домовилися про збільшення постачання в Україну додаткових систем протиповітряної оборони.

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