Зеленский показал, как украинские военные наносят удары по оккупантам

Украинский вертолет на фронте. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз поблагодарил наших защитников за мужество и профессиональные удары по оккупантам. Он подчеркнул, что фундамент существования нашего государства — уничтожать врага.

Об этом Владимир Зеленский написал в своих соцсетях и опубликовал соответствующие фотографии.

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Сегодня, 23 октября, Владимир Зеленский опубликовал ряд фото украинских бойцов, которые наносят удары по оккупантам и поблагодарил защитников.

"Благодарю всех наших воинов, которые наносят удары оккупанту и этим возвращают Украине справедливость. Это фундамент существования нашего государства — уничтожать врага и этим защищать людей", — говорится в сообщении.

Напомним, что наши вооруженные силы Украины истощают врага вдоль всей линии фронта на Мелитопольском направлении. Военные постепенно освобождают территорию Украины, которую захватила армия РФ.

В частности, за всеми событиями на фронте можно наблюдать на картах боевых действий.