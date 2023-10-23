Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский показал, как украинские военные наносят удары по оккупантам arrow

Зеленский показал, как украинские военные наносят удары по оккупантам

23 октября 2023 13:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский показал, как украинские военные наносят удары по оккупантам
Украинский вертолет на фронте. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз поблагодарил наших защитников за мужество и профессиональные удары по оккупантам. Он подчеркнул, что фундамент существования нашего государства — уничтожать врага.

Об этом Владимир Зеленский написал в своих соцсетях и опубликовал соответствующие фотографии.

Читайте также:

Украинские военные на фронте

Сегодня, 23 октября, Владимир Зеленский опубликовал ряд фото украинских бойцов, которые наносят удары по оккупантам и поблагодарил защитников.

"Благодарю всех наших воинов, которые наносят удары оккупанту и этим возвращают Украине справедливость. Это фундамент существования нашего государства — уничтожать врага и этим защищать людей", — говорится в сообщении.

Напомним, что наши вооруженные силы Украины истощают врага вдоль всей линии фронта на Мелитопольском направлении. Военные постепенно освобождают территорию Украины, которую захватила армия РФ.

В частности, за всеми событиями на фронте можно наблюдать на картах боевых действий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

Актуальное по теме