Зеленский показал, как украинские военные наносят удары по оккупантам
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз поблагодарил наших защитников за мужество и профессиональные удары по оккупантам. Он подчеркнул, что фундамент существования нашего государства — уничтожать врага.
Об этом Владимир Зеленский написал в своих соцсетях и опубликовал соответствующие фотографии.
Украинские военные на фронте
Сегодня, 23 октября, Владимир Зеленский опубликовал ряд фото украинских бойцов, которые наносят удары по оккупантам и поблагодарил защитников.
"Благодарю всех наших воинов, которые наносят удары оккупанту и этим возвращают Украине справедливость. Это фундамент существования нашего государства — уничтожать врага и этим защищать людей", — говорится в сообщении.
Напомним, что наши вооруженные силы Украины истощают врага вдоль всей линии фронта на Мелитопольском направлении. Военные постепенно освобождают территорию Украины, которую захватила армия РФ.
В частности, за всеми событиями на фронте можно наблюдать на картах боевых действий.
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