Зеленський показав, як українські військові завдають ударів по окупантах

Український вертоліт на фронті. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський вкотре подякував нашим захисникам за мужність та професійні удари по окупантах. Він наголосив, що фундамент існування нашої держави — знищувати ворога.

Про це Володимир Зеленський написав у своїх соцмережах та опублікував відповідні фото.

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Сьогодні, 23 жовтня, Володимир Зеленський опублікував низку фото українських бійців, які завдають ударів по окупантах та подякував захисникам.

"Дякую всім нашим воїнам, які завдають ударів окупанту й цим повертають Україні справедливість. Це фундамент існування нашої держави — знищувати ворога й цим захищати людей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що наші Збройні сили України виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту на Мелітопольському напрямку. Військові поступово звільняють територію України, яку захопила армія РФ.

Зокрема, за всіма подіями на фронті можна спостерігати на картах бойових дій.