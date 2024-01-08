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Зеленский показал новые кадры работы украинских защитников на фронте

8 января 2024 12:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский показал новые кадры работы украинских защитников на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Владимир Зеленский показал фотографии украинских военных, которые защищают нашу землю. По его словам, если бы украинский народ не был таким смелым, то наше государство не выстояло бы.

Соответствующие фото он опубликовал в своем Telegram.

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"Наши воины смогли доказать, что украинцы своей чрезвычайной силой способны направлять историю в правильном направлении. Если бы не такие люди, как наши Герои, если бы не такая смелость украинского народа, Украина не выстояла бы", — подчеркнул глава государства.

Напомним, украинские военные уничтожили уже более 365 тысяч российских захватчиков. Силы обороны мужественно отбивают все атаки врага и на Херсонском направлении продолжают действия по расширению плацдарма.

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