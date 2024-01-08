Зеленський показав нові кадри роботи українських захисників на фронті

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський показав світлини українських захисників, які боронять нашу землю. За його словами, якщо б український народ не був таким сміливим, то наша держава не вистояла б.

Відповідні фото він опублікував у своєму Telegram.

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"Наші воїни змогли довести, що українці своєю надзвичайною силою здатні спрямовувати історію в правильному напрямку. Якби не такі люди, як наші Герої, якби не така сміливість українського народу, Україна не вистояла б", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, українські військові знищили вже понад 365 тисяч російських загарбників. Сили оборони мужньо відбивають усі атаки ворога та на Херсонському напрямку надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.