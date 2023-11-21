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Зеленский о новой помощи от Германии — действительно серьезный пакет

21 ноября 2023 19:17
обновлено: 19:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский о новой помощи от Германии — действительно серьезный пакет
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео Zelenskiy / Official
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Германия предоставит Украине мощный пакет военной помощи более чем на миллиард евро. Он будет включать в себя производство новых систем "Айрис-Т" и ракеты для противовоздушной обороны.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Военная помощь Украине от Германии

По информации Владимира Зеленского, новый пакет поддержки от Германии очень мощный. Он будет на один миллиард 300 миллионов евро. Помощь сосредоточена на усилении украинского ПВО. Речь идет о производстве новых систем "Айрис-Т" и ракет для ПВО. Это поможет украинской армии в борьбе с оккупантами.

"Очень важно, что в этом пакете также и нужная нам артиллерия — действительно серьезный пакет, очень. Германия — среди лидеров в помощи нашей защите, нашему государству и сохранению мира во всей Европе", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что с Министром обороны Германии Борисом Писториусом они обсудили ситуацию на фронте, будущее сотрудничество. Отмечается совместное производство оружия.

Напомним, Борис Писториус посетил столицу Украины 21 ноября. Что касается поставок ракет Taurus, по словам Писториуса, новой информации пока нет. Однако он отметил, что на следующий год Германия планирует предоставить Украине 140 тысяч 155 мм снарядов.

Также мы писали, что помощь Украине — в интересах США, и она без колебаний будет продолжаться. Однако этому все больше пытаются помешать республиканцы в Палате представителей. Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил бывший посол США в Украине Джон Гербст.

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