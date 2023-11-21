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Зеленський про нову допомогу від Німеччини — дійсно серйозний пакет

21 листопада 2023 19:17
оновлено: 19:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський про нову допомогу від Німеччини — дійсно серйозний пакет
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео Zelenskiy / Official
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Німеччина надасть Україні потужний пакет військової допомоги на понад мільярд євро. Він включатиме виробництво нових систем "Айріс-Т" й ракети для протиповітряної оборони.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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За інформацією Володимира Зеленського, новий пакет підтримки від Німеччини є дуже потужним. Він буде на один мільярд 300 мільйонів євро. Допомога зосереджена на посиленні української ППО. Йдеться про виробництво нових систем "Айріс-Т" та ракет для ППО. Це допоможе українській армії у боротьбі з окупантами.
 
"Дуже важливо, що в цьому пакеті також і потрібна нам артилерія — дійсно серйозний пакет, дуже. Німеччина — серед лідерів у допомозі нашому захисту, нашій державі та в збереженні миру в усій Європі", — сказав Зеленський.
 
Він також додав, що з Міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом вони обговорили ситуацію на фронті, майбутню співпрацю. Зазначається про спільне виробництво зброї. 

Нагадаємо, Борис Пісторіус відвідав столицю України 21 листопада. Щодо постачання ракет Taurus, за словами Пісторіуса, нової інформації поки що немає. Проте він зазначив, що на наступний рік Німеччина планує надати Україні 140 тисяч 155-мм снарядів.

Також ми писали, що допомога Україні — в інтересах США, і вона має без вагань продовжуватись. Однак цьому дедалі більше намагаються завадити республіканці в Палаті представників. Про це в інтервʼю Новини.LIVE повідомив колишній посол США в Україні Джон Гербст. 

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