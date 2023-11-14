Зеленский провел ежедневный селектор с военными — о чем доложили президенту

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. Обсудили отчеты разведок, поставки боеприпасов, ракет и техники.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Читайте также:

Увеличение обстрелов Украины со стороны России

По словам гаранта, военные сообщили о росте числа вражеских атак: это затронуло Авдеевку, Купянск и Донецкий регион.

"Выражаю благодарность нашим солдатам за удержание позиций и продолжение наступательных действий", – говорит Зеленский.

Также Зеленский рассказал, что противник продолжает атаковать Херсон, обстреливая центр города. При этом Президент уточнил, что недавние решения командования позволили усилить оборону Херсона, включая разведку, противоартиллерийскую защиту, радиоэлектронную борьбу и системы ПВО.

Министерство внутренних дел доложило Зеленскому о нейтрализации последствий ночных обстрелов. Кроме того, украинские военные постоянно изучают изменения во враждебных тактиках использования беспилотников и адаптируют к ним системы ПВО.

Также в рамках совещания стороны обсудили “зерновой коридор”. По словам Зеленского, он функционирует успешно.

"На данный момент мы перевозим более четырех миллионов тонн грузов, сохраняя при этом позитивную динамику", — указал он.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС не может выполнить обязательства перед Украиной в вопросе поставок миллиона артиллерийских боеприпасов к марту 2024 года. Задержки связаны с проблемами в оборонном производстве и бюрократическими барьерами.