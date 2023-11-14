Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский провел ежедневный селектор с военными — о чем доложили президенту arrow

Зеленский провел ежедневный селектор с военными — о чем доложили президенту

14 ноября 2023 13:09
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский провел ежедневный селектор с военными — о чем доложили президенту
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. Обсудили отчеты разведок, поставки боеприпасов, ракет и техники.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Читайте также:

Увеличение обстрелов Украины со стороны России

По словам гаранта, военные сообщили о росте числа вражеских атак: это затронуло Авдеевку, Купянск и Донецкий регион. 

"Выражаю благодарность нашим солдатам за удержание позиций и продолжение наступательных действий", – говорит Зеленский.

Также Зеленский рассказал, что противник продолжает атаковать Херсон, обстреливая центр города. При этом Президент уточнил, что недавние решения командования позволили усилить оборону Херсона, включая разведку, противоартиллерийскую защиту, радиоэлектронную борьбу и системы ПВО. 

Министерство внутренних дел доложило Зеленскому о нейтрализации последствий ночных обстрелов. Кроме того, украинские военные постоянно изучают изменения во враждебных тактиках использования беспилотников и адаптируют к ним системы ПВО.

Также в рамках совещания стороны обсудили “зерновой коридор”. По словам Зеленского, он функционирует успешно.

"На данный момент мы перевозим более четырех миллионов тонн грузов, сохраняя при этом позитивную динамику", — указал он.

Владимир Зеленский
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС не может выполнить обязательства перед Украиной в вопросе поставок миллиона артиллерийских боеприпасов к марту 2024 года. Задержки связаны с проблемами в оборонном производстве и бюрократическими барьерами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме