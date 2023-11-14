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Зеленський провів щоденний селектор із військовими — про що доповіли президенту

14 листопада 2023 13:09
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський провів щоденний селектор із військовими — про що доповіли президенту
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор. Обговорили звіти розвідок, постачання боєприпасів, ракет та техніки.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

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За словами гаранта, військові повідомили про зростання числа ворожих атак: це торкнулося Авдіївки, Куп'янська та Донецького регіону.

"Висловлюю подяку нашим солдатам за утримання позицій та продовження наступальних дій", — каже Зеленський.

Також Зеленський розповів, що супротивник продовжує атакувати Херсон, обстрілюючи центр міста. При цьому Президент уточнив, що нещодавні рішення командування дозволили посилити оборону Херсона, включаючи розвідку, протиартилерійський захист, радіоелектронну боротьбу та системи ППО.

Міністерство внутрішніх справ доповіло Зеленському про нейтралізацію наслідків нічних обстрілів. Крім того, українські військові постійно вивчають зміни у ворожих тактиках використання безпілотників та адаптують до них системи ППО.

Також у рамках наради сторони обговорили “зерновий коридор”. За словами Зеленського, він працює успішно.

"Наразі ми перевозимо понад чотири мільйони тонн вантажів, зберігаючи при цьому позитивну динаміку", — зазначив він.

Володимир Зеленський
Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ЄС не може виконати зобов'язання перед Україною щодо постачання мільйона артилерійських боєприпасів до березня 2024 року. Затримки пов'язані з проблемами в оборонному виробництві та бюрократичними бар'єрами.

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