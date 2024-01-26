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Зеленский провел Ставку Главнокомандующего — что известно

26 января 2024 15:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский провел Ставку Главнокомандующего — что известно
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего сегодня, 26 января. В ходе нее были обсуждены важнейшие направления фронта для Украины.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

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"Авдеевка, Купянск, юг — все важнейшие направления наших действий. Подробные доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева, Гнатова и других", — подчеркнул глава государства.

Кроме того, во время Ставки было сосредоточено внимание на снарядах, а именно поиск новых связей, взаимодействие с союзниками о ритмичности МТД и постоянное наращивание собственного производства.

Ситуация на прифронтовых территориях

Также на совещании обсудили увеличение количества дронов и дальность их применения.

"Заслушал доклад о защите прифронтовых и приграничных территорий, особенно от российского воздушного террора. Поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, громад и критических воздушных объектов", — добавил Зеленский.

зеленский провел ставку главнокомандующего
Скриншот сообщения из Telegram Владимира Зеленского

Напомним, украинские военные продвинулись на Запорожском направлении. Это произошло западнее Вербового.

Владимир Зеленский
Валерий Залужный
военные
Ставка верховного главнокомандующего
война в Украине
Россия

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