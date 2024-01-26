Зеленский провел Ставку Главнокомандующего — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего сегодня, 26 января. В ходе нее были обсуждены важнейшие направления фронта для Украины.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

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Кто докладывал на Ставке

"Авдеевка, Купянск, юг — все важнейшие направления наших действий. Подробные доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева, Гнатова и других", — подчеркнул глава государства.

Кроме того, во время Ставки было сосредоточено внимание на снарядах, а именно поиск новых связей, взаимодействие с союзниками о ритмичности МТД и постоянное наращивание собственного производства.

Ситуация на прифронтовых территориях

Также на совещании обсудили увеличение количества дронов и дальность их применения.

"Заслушал доклад о защите прифронтовых и приграничных территорий, особенно от российского воздушного террора. Поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, громад и критических воздушных объектов", — добавил Зеленский.

Скриншот сообщения из Telegram Владимира Зеленского

Напомним, украинские военные продвинулись на Запорожском направлении. Это произошло западнее Вербового.